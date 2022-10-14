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الصباح الفني

رقص‭ ‬وغناء‭ ‬وتشخيص‭ ‬في‭ “‬لمبروك‭” ‬

منذ 28 ثانية
أعضاء الفرقة المسرحية (خاص)
أحرار‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬الجولة‭ ‬الأوربية‭ ‬كانت‭ ‬مميزة‭ ‬ومكنت‭ ‬الجالية‭ ‬من‭ ‬عيش‭ ‬أجواء‭ ‬بلدها كانت‭ ‬الجالية‭ ‬المغربية‭ ‬بإيطاليا،‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬عرض‭ ‬مسرحي‭ ‬بعنوان‭ “‬لمبروك‭”‬،‭ ‬لفرقة‭ “‬ستيلكوم‭”‬،‭ ‬من‭ ‬إعداد‭ ‬وإخراج‭ ‬أمين‭ ‬ناسور،‭ ‬وقبل‭ ‬ذلك‭ ‬حطت‭ ‬الرحال‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬المدن‭ ‬الأوربية‭ ‬لتقديم‭ ‬العرض‭ ‬المسرحي‭ ‬ذاته‭.‬ واحتضن‭ ‬المركز‭ ‬الثقافي‭ ‬التابع‭أكمل القراءة »

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منذ 28 ثانية


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