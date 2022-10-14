الصباح الفني
رقص وغناء وتشخيص في “لمبروك”
أحرار قالت إن الجولة الأوربية كانت مميزة ومكنت الجالية من عيش أجواء بلدها كانت الجالية المغربية بإيطاليا، على موعد مع عرض مسرحي بعنوان “لمبروك”، لفرقة “ستيلكوم”، من إعداد وإخراج أمين ناسور، وقبل ذلك حطت الرحال بعدد من المدن الأوربية لتقديم العرض المسرحي ذاته. واحتضن المركز الثقافي التابعأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا