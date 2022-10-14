وطنية
لقجع: لن أرهن مستقبل المغاربة بالديون
قال فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، إنه لن يسمح لنفسه برهن مستقبل الأجيال، باللجوء الفوري إلى الاستدانة من السوق الدولية بفوائد مرتفعة وشروط مجحفة، لحل معضلة تقلب أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية عالميا التي انعكست على الأسواق المغربية، لذلك قرر استغلال هوامش مالية 2022، لحل العديد من المشاكلأكمل القراءة »
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