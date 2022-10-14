الرياضة
الحسيمة ينفصل عن جبران
انفصل شباب الحسيمة عن مدربه محمد جبران، أول أمس (الأربعاء)، بالتراضي، بعد الحصيلة التي اعتبرتها لجنة تصريف أعمال الفريق، “متواضعة» في بداية البطولة. وعزا مصدر من الفريق الحسيمي الانفصال عن جبران، إلى النتائج السلبية خلال الدورات الثلاث التي مرت ببطولة القسم الأول هواة، آخرها الهزيمة أمام اتحادأكمل القراءة »
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