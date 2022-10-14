الرياضة
الجامعة تؤهل عشا للعب لآسفي
تنفس الطاقم التقني لأولمبيك آسفي الصعداء، بعد تأهيل اللاعب علي عشا، لخوض المباريات الرسمية، رفقة فريقه في الموسم الجاري. وقال مصدر مسؤول إن إدارة الفريق العبدي توصلت بمراسلة من لجنة الرخص بجامعة كرة القدم، تؤكد أن اللاعب صار جاهزا من الناحية القانونية للمشاركة في المباريات الرسمية، انطلاقاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا