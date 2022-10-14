الرياضة
حارث يخطف الأنظار في الأبطال
قدم مباراة جيدة أمام سبورتينغ لشبونة خطف الدولي المغربي أمين حارث، الأنظار، في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوربا، أول أمس (الأربعاء)، حين ساهم في فوز فريقه مارسيليا بهدفين لصفر، بملعب سبورتينغ لشبونة البرتغالي. وقدم حارث تمريرة حاسمة في الهدف الثاني، الذي سجله الشيلي ألكسيس سانشيز،أكمل القراءة »
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