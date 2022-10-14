الرياضة
بوسكورة تحتضن البطولة الوطنية للدراجات الجبلية
تستضيف غابة بوسكورة، نهاية الأسبوع الجاري، البطولة الوطنية للدراجات الجبلية، لحساب الموسم الرياضي الجاري. وتنطلق البطولة التي تنظمها الجامعة الملكية للدراجات، بماراثون “اختراق الضاحية”، غدا (السبت)، والذي سيعرف مشاركة كل الفئات، فيما سينظم سباق أولمبي مماثل بعد غد (الأحد). وسبق لكمال محروق، من نادي أسود مراكش، التتويجأكمل القراءة »
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