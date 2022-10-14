fbpx
الصباح الفني

بقاس‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬بأمريكا

منذ 13 ثانية
مجيد‭ ‬بقاس‭ (‬خاص‭)‬
يستعد‭ ‬الفنان‭ ‬مجيد‭ ‬بقاس‭ ‬للقيام‭ ‬بجولة‭ ‬فنية‭ ‬بأمريكا،‭ ‬حيث‭ ‬سيحط‭ ‬الرحال‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬المدن‭ ‬والولايات‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬نيويورك‭ ‬ولويزيانا‭ ‬وكاليفورنيا‭ ‬وأوريغون‭ ‬وواشنطن‭.‬ وعلى‭ ‬هامش‭ ‬الحفلات‭ ‬الفنية‭ ‬لبقاس‭ ‬سيتم‭ ‬تقديم‭ ‬ألبومه‭ ‬الجديد‭ ‬بعنوان‭ “‬جذور‭”‬،‭ ‬الذي‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬إنجازه‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الحجر‭ ‬الصحي،‭ ‬كما‭ ‬يعد‭ ‬مزيجا‭ ‬من‭ ‬الإيقاعات‭ ‬وتم‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 13 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى