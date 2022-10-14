الصباح الفني
بقاس في جولة بأمريكا
يستعد الفنان مجيد بقاس للقيام بجولة فنية بأمريكا، حيث سيحط الرحال بعدد من المدن والولايات من بينها نيويورك ولويزيانا وكاليفورنيا وأوريغون وواشنطن. وعلى هامش الحفلات الفنية لبقاس سيتم تقديم ألبومه الجديد بعنوان “جذور”، الذي أشرف على إنجازه خلال فترة الحجر الصحي، كما يعد مزيجا من الإيقاعات وتمأكمل القراءة »
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