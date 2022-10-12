الصباح الفني
”الطنز العكري”… الفرجة بتوابل تكدة
أفرجت مجموعة تكدة للمسرح والفنون الشعبية، عن العرض ما قبل الأول لمسرحيتها الجديدة “الطنز العكري” التي جرى تقديمها، مساء الجمعة الماضي، بمسرح ابن امسيك بالبيضاء. المسرحية قدمت بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، تتداخل أحداثها لتروي حكايات تلتقي فيها ظواهر اجتماعية أبطالها شخوص من عمق البيئة الشعبية،أكمل القراءة »
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