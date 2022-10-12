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الصباح الفني

‭”‬الطنز‭ ‬العكري‭”… ‬الفرجة‭ ‬بتوابل‭ ‬تكدة

منذ 18 ثانية
مشهد‭ ‬من‭ ‬المسرحية‭             (‬خاص‭)‬
أفرجت‭ ‬مجموعة‭ ‬تكدة‭ ‬للمسرح‭ ‬والفنون‭ ‬الشعبية،‭ ‬عن‭ ‬العرض‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الأول‭ ‬لمسرحيتها‭ ‬الجديدة‭ “‬الطنز‭ ‬العكري‭” ‬التي‭ ‬جرى‭ ‬تقديمها،‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي،‭ ‬بمسرح‭ ‬ابن‭ ‬امسيك‭ ‬بالبيضاء‭.‬ المسرحية‭ ‬قدمت‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الشباب‭ ‬والثقافة‭ ‬والتواصل،‭ ‬تتداخل‭ ‬أحداثها‭ ‬لتروي‭ ‬حكايات‭ ‬تلتقي‭ ‬فيها‭ ‬ظواهر‭ ‬اجتماعية‭ ‬أبطالها‭ ‬شخوص‭ ‬من‭ ‬عمق‭ ‬البيئة‭ ‬الشعبية،‭أكمل القراءة »

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منذ 18 ثانية


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