أســــــرة
نصائح لتنسيق التنورة الجلدية
تعتبر التنورة الجلدية من أبرز صيحات الموضة التي تضفي على إطلالة كل امرأة لمسة خاصة ومميزة، وأيضا من القطع التي يمكن أن تجمع بين الإطلالات اليومية والرسمية، مع بعض التغييرات البسيطة في تنسيقها. ويرى خبراء الموضة، أنه يمكن تنسيق التنورة الجلدية بطرق مختلفة، فإذا كانت المرأة ترغبأكمل القراءة »
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