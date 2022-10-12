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أســــــرة

نصائح‭ ‬لتنسيق‭ ‬التنورة‭ ‬الجلدية

منذ 12 ثانية
يمكن‭ ‬اختيار‭  ‬تنورة‭ ‬بقصة‭ ‬مستقيمة‭ ‬أو‭ ‬واسعة‭  ‬ ‭(‬خاص‭)‬
تعتبر‭ ‬التنورة‭ ‬الجلدية‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬صيحات‭ ‬الموضة‭ ‬التي‭ ‬تضفي‭ ‬على‭ ‬إطلالة‭ ‬كل‭ ‬امرأة‭ ‬لمسة‭ ‬خاصة‭ ‬ومميزة،‭ ‬وأيضا‭ ‬من‭ ‬القطع‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الإطلالات‭ ‬اليومية‭ ‬والرسمية،‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬التغييرات‭ ‬البسيطة‭ ‬في‭ ‬تنسيقها‭.‬ ويرى‭ ‬خبراء‭ ‬الموضة،‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬تنسيق‭ ‬التنورة‭ ‬الجلدية‭ ‬بطرق‭ ‬مختلفة،‭ ‬فإذا‭ ‬كانت‭ ‬المرأة‭ ‬ترغب‭أكمل القراءة »

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منذ 12 ثانية


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