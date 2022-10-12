الرياضة
الحيمر: مفاوضات الكوكب كانت عسيرة
المدرب قال إن هدف الفريق هو العودة للقسم الأول في أربع سنوات المقبلة قال رضوان الحيمر، مدرب الكوكب المراكشي، إنه لم يكن ليقبل عرض الفريق إذا لم يعاين بنفسه تغييرات مهمة في الإدارة ورغبة المسؤولين بالمدينة في إعادة النادي للقسم الأول. وأضاف الحيمر في حوار مع «الصباح»،أكمل القراءة »
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