أســــــرة
”الميرلان” يحسن المزاج
الدكتور الزغاري قال إنه يساعد على تركيب مجموعة من الهرمونات شدد الدكتور لطفي الزغاري، اختصاصي في مجال التغذية والرياضة ل”الصباح” على أهمية تناول سمك “الميرلان”، مؤكدا أنه من بين الأطعمة المتوفرة على كثير من العناصر الغذائية الصحية. ”يعد “الميرلان” من الأسماك المهمة التي ينصح بتناولها لأنها تحتويأكمل القراءة »
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