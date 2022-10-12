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أســــــرة

‭”‬الميرلان‭” ‬يحسن‭ ‬المزاج

منذ 7 ثواني
‭"‬الميرلان‭" ‬غني‭ ‬بالفيتامين‭ "‬د‭"                           (‬خاص‭)‬
الدكتور‭ ‬الزغاري‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬تركيب‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الهرمونات شدد‭ ‬الدكتور‭ ‬لطفي‭ ‬الزغاري،‭ ‬اختصاصي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التغذية‭ ‬والرياضة‭ ‬ل‭”‬الصباح‭” ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تناول‭ ‬سمك‭ “‬الميرلان‭”‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأطعمة‭ ‬المتوفرة‭ ‬على‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬الغذائية‭ ‬الصحية‭.‬ ‭”‬يعد‭ “‬الميرلان‭” ‬من‭ ‬الأسماك‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬ينصح‭ ‬بتناولها‭ ‬لأنها‭ ‬تحتوي‭أكمل القراءة »

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منذ 7 ثواني


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