وطنية
شركة مغربية تتهم “أديداس”
دخلت شركة مغربية على الخط في ملف أزمة «الزليج» بين المغرب والجزائر، متهمة شركة الملابس الرياضية «أديداس» بسرقة فكرة مشروعها. وأكدت شركة «إيسميد»أنها تملك جميع الحقوق القانونية لرسمة «الزليج» التي حملتها قمصان منتخب كرة القدم الجزائري، مشيرة إلى أنها قامت بتحفيظ الرسمة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعيةأكمل القراءة »
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