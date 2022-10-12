وطنية
نقباء ضد مسودة المحامين
مازالت مسودة قانون المحاماة تثير الجدل، بعدما وجه نقباء المحامين، الممارسون والسابقون، نداء إلى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، من أجل وقفها وتأجيل النظر في أي مراجعة لقانون المهنة أو مشروع لتنظيمها، إلى حين العودة للحوار عبر قنواته التاريخية، أي مع المؤسسات المهنية من نقباء هيآت المحامينأكمل القراءة »
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