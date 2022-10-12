الصباح الـتـربـوي
تلاميذ دون ماء بسيدي بنور
ثانوية إعدادية شيدت قبل 02 سنة دون قنوات ربط وتشجع على الهدر المدرسي يعيش قطاع التعليم بإقليم سيدي بنور على إيقاع اختلالات ترخي بظلالها على الدخول المدرسي، منها ما تعرفه الثانوية الإعدادية الأطلس بجماعة بوحمام المحاذية لعاصمة الإقليم، التي لا تزال دون ربط بشبكة الماء الصالح للشرب،أكمل القراءة »
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