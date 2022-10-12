الرياضة
جماهير بركان تهاجم اللاعبين والإدارة
احتجت عليهم وحملت مسؤولية الانتدابات للرئيس بنعبد الله صبت جماهير نهضة بركان جام غضبها على لاعبي الفريق، والمكتب المسير بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق، نهاية الأسبوع الماضي، أمام كوارا النيجيري بنتيجة ثلاثة اهداف لواحد، ضمن الدور التمهيدي الثاني ذهاب لكأس الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم. وعبرت العديد منأكمل القراءة »
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