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أســــــرة

‭”‬إيتيكيت‭” ‬مهارة‭ ‬الاستماع

منذ 20 ثانية
‭ ‭ ‬لا‭ ‬ينصح‭ ‬بإصدار‭ ‬أحكام‭ ‬سريعة‭ ‬ ‭(‬خاص‭)‬
يشدد‭ ‬المختصون‭ ‬في‭ “‬الإيتيكيت‭” ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الاستماع‭ ‬إلى‭ ‬الآخرين‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬مهارة‭ ‬لا‭ ‬يكتسبها‭ ‬كثيرون،‭ ‬وبالتالي‭ ‬ينبغي‭ ‬اتباع‭ ‬عدة‭ ‬نصائح‭ ‬لذلك‭.‬ ويقول‭ ‬المختصون‭ ‬في‭ “‬الإيتيكيت‭” ‬إنه‭ ‬من‭ ‬النادر‭ ‬إيجاد‭ ‬من‭ ‬ينصت‭ ‬ويولي‭ ‬قدرا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬الانتباه‭ ‬للمتكلم‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬أقواله،‭ ‬ما‭ ‬يقتضي‭ ‬العمل‭ ‬بعدة‭ ‬نصائح،‭ ‬منها‭ ‬التركيز‭أكمل القراءة »

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منذ 20 ثانية


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