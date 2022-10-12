أســــــرة
”إيتيكيت” مهارة الاستماع
يشدد المختصون في “الإيتيكيت” على أهمية الاستماع إلى الآخرين التي تعتبر مهارة لا يكتسبها كثيرون، وبالتالي ينبغي اتباع عدة نصائح لذلك. ويقول المختصون في “الإيتيكيت” إنه من النادر إيجاد من ينصت ويولي قدرا كبيرا من الانتباه للمتكلم والتركيز على أقواله، ما يقتضي العمل بعدة نصائح، منها التركيزأكمل القراءة »
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