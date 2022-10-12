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مشاكل تنظيمية تلاحق مهرجان طنجة
القري قال إن الدورة الماضية عرفت اضطرابات كثيرة قال إدريس القري، باحث وسيناريست وناقد سينمائي ل”الصباح” إن الدورة الماضية من المهرجان الوطني للفيلم بطنجة، عرفت اضطرابات كثيرة، موضحا “يبدو أنها نتيجة منطقية لعوامل متعددة، أولها أنها الدورة الأولى المنظمة بعد الجائحة بعد غياب سنتين، إلى جانب أنهاأكمل القراءة »
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