fbpx
اذاعة وتلفزيون

مشاكل تنظيمية تلاحق مهرجان طنجة

منذ دقيقتين
القري قال إن الدورة الماضية عرفت اضطرابات كثيرة قال إدريس القري، باحث وسيناريست وناقد سينمائي ل”الصباح” إن الدورة الماضية من المهرجان الوطني للفيلم بطنجة، عرفت اضطرابات كثيرة، موضحا “يبدو أنها نتيجة منطقية لعوامل متعددة، أولها أنها الدورة الأولى المنظمة بعد الجائحة بعد غياب سنتين، إلى جانب أنهاأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى