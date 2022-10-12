راصـــــــد

الصباح الـتـربـوي
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< حركة أطلقت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة البوابة المخصصة للحركة الانتقالية لـ2023، بعد الانتهاء من كل العمليات القبلية الضرورية. وقررت الوزارة تمديد عملية مسك المعطيات وتعبئة الاختيارات المطلوبة والمصادقة على طلبات المشاركة إلى غاية 11 أكتوبر 2022، ونزولا عند رغبة رجال ونساء التربية والتكوين، وتفاعلاأكمل القراءة »
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