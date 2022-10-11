أســــــرة
الحرارة تؤثر على حجمها
من أسباب تقلص حجم الخصيتين، انخفاض درجة حرارة الطقس، إذ يتقلص حجم كيس الصفن، وبالتالي تقترب الخصيتان من الجسم للحفاظ على درجة حرارتهما وحمايتهما من العوامل الجوية. أما في المواسم الأكثر دفئا، يزداد تدلي الخصيتين لأسفل، إذ يقوم الجسم بإرسال إشارات إلى كيس الصفن للاسترخاء، ويؤثر هذاأكمل القراءة »
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