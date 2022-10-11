أســــــرة
علاجات دوائية وأخرى جراحية
الدكتور البقالي قال إن الكشف المبكر يحميها من مضاعفات أمراض كثيرة كشف الدكتور سامي البقالي، اختصاصي في أمراض المسالك البولية والأمراض الجنسية، بعض المشاكل الصحية التي يمكن أن تصيب الخصية. وأوضح البقالي في حوار مع “الصباح”، أنه من المهم أن يخضع الرجل، لفحوصات طبية دورية من أجل الحفاظأكمل القراءة »
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