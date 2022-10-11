وطنية
أطباء “يفرون” من المناطق النائية
أثار خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ضجة سياسية، حينما رد على أحد المواطنين، الذي اشتكى غياب التجهيزات والأطر الطبية والتمريضية في جهة درعة تافيلالت. وروى أحد المواطنين، للوزير، معاناة السكان بجهة درعة تافيلالت قائلا» إن الأطباء يشتغلون ليومين ويغادرون، ويتركون المرضى لمصير مجهول، وهذا عيبأكمل القراءة »
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