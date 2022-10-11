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الصباح الفني

الرافعي‭ ‬ضمن‭ ‬المرشحين‭ ‬لجائزة‭ ‬القصة‭ ‬بالكويت

منذ 6 دقائق
المجموعة المرشحة (خاص)
مجموعته‭ ‬‮«‬سيرك‭ ‬الحيوانات‭ ‬المتوهمة‮»‬‭ ‬بلغت‭ ‬القائمة‭ ‬الطويلة أنيس‭ ‬الرافعي بلغت‭ ‬المجموعة‭ ‬القصصية‭ “‬سيرك‭ ‬الحيوانات‭ ‬المتوهمة‭” ‬للقاص‭ ‬المغربي‭ ‬أنيس‭ ‬الرافعي،‭ ‬القائمة‭ ‬الطويلة‭ ‬لجائزة‭ ‬الملتقى‭ ‬للقصة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الخامسة‭ ‬التي‭ ‬أعلن‭ ‬عن‭ ‬الأعمال‭ ‬المرشحة‭ ‬إليها‭ ‬أخيرا‭.‬ وتضم‭ ‬القائمة‭ ‬الطويلة‭ ‬للجائزة‭ ‬التي‭ ‬ترعاها‭ ‬جامعة‭ “‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬الأمريكية‭” ‬بالكويت،‭  ‬عشر‭أكمل القراءة »

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