الصباح الفني
الرافعي ضمن المرشحين لجائزة القصة بالكويت
مجموعته «سيرك الحيوانات المتوهمة» بلغت القائمة الطويلة أنيس الرافعي بلغت المجموعة القصصية “سيرك الحيوانات المتوهمة” للقاص المغربي أنيس الرافعي، القائمة الطويلة لجائزة الملتقى للقصة العربية في نسختها الخامسة التي أعلن عن الأعمال المرشحة إليها أخيرا. وتضم القائمة الطويلة للجائزة التي ترعاها جامعة “الشرق الأوسط الأمريكية” بالكويت، عشرأكمل القراءة »
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