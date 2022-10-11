الرياضة
العمراني: الوداد قادر على التأهل
اعتبر الدولي السابق هشام العمراني النتيجة عادية، في ظل الظروف التي جرت فيها المباراة. وتوقع الودادي السابق أن يفوز الفريق الأحمر، بسهولة في مباراة العودة أمام جمهوره ب «دونور». وكشف العمراني في حديث ل”الصباح”، أنه لم يتمكن من متابعة المباراة بشكل جيد بسبب رداءة الصورة، وقال “يجبأكمل القراءة »
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