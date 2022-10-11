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الرياضة

العمراني: الوداد قادر على التأهل

منذ 4 دقائق
اعتبر الدولي السابق هشام العمراني النتيجة عادية، في ظل الظروف التي جرت فيها المباراة. وتوقع الودادي السابق أن يفوز الفريق الأحمر، بسهولة في مباراة العودة أمام جمهوره ب «دونور». وكشف العمراني في حديث ل”الصباح”، أنه لم يتمكن من متابعة المباراة بشكل جيد بسبب رداءة الصورة، وقال “يجبأكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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