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ندوة “سينما الدياسبورا” بالجديدة
تناقش الاندماج في المجتمعات والارتباط الوجداني بالوطن أعلنت الجمعية المغربية لنقاد السينما ومختبر الدراسات التطبيقية في اللغة والثقافة عن تنظيم ، يومي 11 و12 أكتوبر الجاري، بمركز دراسات الدكتوراه بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة، ندوة دولية بعنوان “سينما الدياسبورا المغربية”. وأوضح المنظمون أن هذه الندوة، المنظمة بدعمأكمل القراءة »
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