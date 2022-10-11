الصباح الفني
البيغ يطلق “ليترانجي”
طرح الرابور توفيق حازب الملقب ب”دون بيغ” أحدث أعماله الغنائية بعنوان “ليترانجي”، الذي يعد ثمرة تعاون فني بينه وبين فنان الراي الجزائري رضى الطالياني. واستغرق إنجاز أغنية “ليترانجي” سنتين، كما ستكون ضمن الألبوم المقبل لدون بيغ، الذي يتم التحضير له وسيتم الكشف عن تفاصيله خلال الأسابيع المقبلة.أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا