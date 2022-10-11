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الصباح الفني

البيغ‭ ‬يطلق‭ “‬ليترانجي‭”‬

منذ 20 ثانية
طرح‭ ‬الرابور‭ ‬توفيق‭ ‬حازب‭ ‬الملقب‭ ‬ب‭”‬دون‭ ‬بيغ‭” ‬أحدث‭ ‬أعماله‭ ‬الغنائية‭ ‬بعنوان‭ “‬ليترانجي‭”‬،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬ثمرة‭ ‬تعاون‭ ‬فني‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬فنان‭ ‬الراي‭ ‬الجزائري‭ ‬رضى‭ ‬الطالياني‭.‬ واستغرق‭ ‬إنجاز‭ ‬أغنية‭ “‬ليترانجي‭” ‬سنتين،‭ ‬كما‭ ‬ستكون‭ ‬ضمن‭ ‬الألبوم‭ ‬المقبل‭ ‬لدون‭ ‬بيغ،‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬التحضير‭ ‬له‭ ‬وسيتم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬تفاصيله‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬المقبلة‭.أكمل القراءة »

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منذ 20 ثانية


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