الرياضة
الوداد يشكو ريفرز لـ “كاف”
استهل رحلة الدفاع عن لقبه بهزيمة ويعول على الإياب اشتكى الوداد مضيفه ريفرز النيجيري للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، على سوء الاستقبال، وحجز بعثته أزيد من ثماني ساعات بالمطار، قبل المباراة التي جمعت الفريقين، أول أمس (الأحد)، لحساب الدور المؤهل لدور المجموعات لعصبة الأبطال. وتفاجأت بعثة الوداد بالسلطاتأكمل القراءة »
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