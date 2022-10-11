الرياضة
الجيش يضرب بقوة
اقترب من التأهل بعد هزم أشانتي والجمهور يصنع الحدث باتت الطريق معبدة أمام الجيش الملكي إلى الدور الفاصل المؤهل إلى دور المجموعات بكأس الكنفدرالية الإفريقية، بعد اكتساح أشانتي غولدن الغيني بأربعة أهداف لصفر في المباراة، التي جمعتهما، أول أمس (الأحد)، بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد اللهأكمل القراءة »
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