أســــــرة
لمعلوماتك
< توصلت دراسة إلى أن قدرة الرجل على السيطرة على الضغوط، تؤثر على قدرته على إنتاج الحيوانات المنوية. وخلص الباحثون إلى أن الرجال الذين يعانون القلق والضغوط، لديهم تركيز منخفض وعدد أقل من الحيوانات المنوية. < يمكن أن يظهر الجلد الخارجي لكيس الصفن وكأنه يحتوي علىأكمل القراءة »
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