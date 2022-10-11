الصباح الفني
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شهب التنين تغزو العالم تشهد مختلف دول العالم، مرور “شهب التنين” وهي زخات هادئة وغير منتظمة، يمكن رؤيتها بالعين المجردة. وبدأ كوكب الأرض في المرور خلال تيارات من الحطام الكوني، حيث أصبحت الشهب مرئية في بعض المناطق حول العالم من الخميس، 6 أكتوبر الجاري. وأكد المرصد الملكيأكمل القراءة »
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