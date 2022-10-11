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الصباح الفني

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منذ 3 دقائق
شهب‭ ‬التنين‭ ‬تغزو‭ ‬العالم تشهد‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬مرور‭ “‬شهب‭ ‬التنين‭” ‬وهي‭ ‬زخات‭ ‬هادئة‭ ‬وغير‭ ‬منتظمة،‭ ‬يمكن‭ ‬رؤيتها‭ ‬بالعين‭ ‬المجردة‭. ‬وبدأ‭ ‬كوكب‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬المرور‭ ‬خلال‭ ‬تيارات‭ ‬من‭ ‬الحطام‭ ‬الكوني،‭ ‬حيث‭ ‬أصبحت‭ ‬الشهب‭ ‬مرئية‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬الخميس،‭ ‬6‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭. ‬وأكد‭ ‬المرصد‭ ‬الملكي‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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