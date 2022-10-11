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الصباح الفني

‭”‬يما‭” ‬تعيد‭ ‬البراق‭ ‬

منذ 3 دقائق
ليلى‭ ‬البراق‭ (‬خاص‭)‬
تحاول‭ ‬المغنية‭ ‬ليلى‭ ‬البراق،‭ ‬إيجاد‭ ‬مكان‭ ‬جديد‭ ‬لها،‭ ‬بعدما‭ ‬غابت‭ ‬عن‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة،‭ ‬وتراجع‭ ‬عدد‭ ‬متابعيها‭.‬ وطرحت‭ ‬البراق‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬أغنية‭ ‬بعنوان‭ “‬يما‭” ‬اختارت‭ ‬أن‭ ‬تهديها‭ ‬للأمهات،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تحقق‭ ‬نسب‭ ‬مشاهدة‭ ‬مهمة،‭ ‬ولم‭ ‬يتجاوز‭ ‬عدد‭ ‬مشاهديها‭ ‬على‭ “‬يوتوب‭” ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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