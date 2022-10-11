الصباح الفني
”يما” تعيد البراق
تحاول المغنية ليلى البراق، إيجاد مكان جديد لها، بعدما غابت عن الساحة الفنية لفترة طويلة، وتراجع عدد متابعيها. وطرحت البراق قبل أيام أغنية بعنوان “يما” اختارت أن تهديها للأمهات، إلا أنها لم تحقق نسب مشاهدة مهمة، ولم يتجاوز عدد مشاهديها على “يوتوب” بعد أكثر من أسبوع منأكمل القراءة »
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