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الصباح الفني

قالوا

منذ 3 دقائق
ناشيد كتب‭ ‬الباحث‭ ‬سعيد‭ ‬ناشيد‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬نقد‭ ‬الذات‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬التنكر‭ ‬لها‭ ‬أو‭ ‬إنكارها،‭ ‬بل‭ ‬يعني‭ ‬إيقاظها‭ ‬من‭ ‬السبات‭ ‬النرجسي‭ ‬الذي‭ ‬تميل‭ ‬إليه‭”.‬ الآغا كتب‭ ‬الاعلامي‭ ‬مصطفى‭ ‬الآغا‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬بعض‭ ‬الكره‭ ‬والتجاهل‭ ‬المصطنع‭… ‬من‭ ‬شدة‭ ‬الحب‭”.‬ إبراهيمي كتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬حنان‭ ‬الإبراهيمي‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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