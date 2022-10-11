الصباح الفني
قالوا
ناشيد كتب الباحث سعيد ناشيد تدوينة جاء فيها “نقد الذات لا يعني التنكر لها أو إنكارها، بل يعني إيقاظها من السبات النرجسي الذي تميل إليه”. الآغا كتب الاعلامي مصطفى الآغا تدوينة على “إنستغرام” جاء فيها “بعض الكره والتجاهل المصطنع… من شدة الحب”. إبراهيمي كتبت الممثلة حنان الإبراهيميأكمل القراءة »
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