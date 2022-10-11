وطنية
وهبي يدافع عن طوطو وبنسعيد
تصريحات جرت عليه انتقادات وتدوينة لرئيس الحكومة السابق تتهمه بالتشجيع على المخدرات جر دفاع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن زميله في الحكومة محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة في قضية مغني الراب «طوطو» انتقادات واسعة عليه، خاصة من قبل سعد الدين العثماني الرئيس لسابق للحكومة، الذي اعتبرأكمل القراءة »
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