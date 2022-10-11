اذاعة وتلفزيون
“وليمة مع حليمة” على “دوزيم”
سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم”، اليوم (الثلاثاء)، ابتداء من الساعة السابعة والربع مساء، على موعد مع حلقة جديدة من برنامج الطبخ “وليمة مع حليمة”، من تقديم حليمة الفيلالي التي اشتهرت بتقديم وصفات الطبخ على موقع “يوتوب”. وشرعت القناة في بث البرنامج منذ رمضان الماضي، من الاثنين إلىأكمل القراءة »
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