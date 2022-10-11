ملف عـــــــدالة
تشديد العقوبة
أسئلة إلى * حاتم عريب < هناك مجهودات أمنية يجب التنويه بها لمحاربة المخدرات بمحيط مدارس التربية وداخلها، وهو ما تظهره القضايا المعروضة على المحاكم، وأن هناك اجتماعات دورية مع ممثلين لجمعيات آباء التلاميذ ويحضرها مسؤولون أمنيون وأطر إدارية بالمؤسسات التربوية، قصد محاربة الظاهرة، بل يتم تخصيصأكمل القراءة »
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