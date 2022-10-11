ملف عـــــــدالة
سقوط التلميذ “البزناس”
وقع تلميذ مفصول عن الدراسة بالثانوية الإعدادية المجد بمراكش، في المحظور، ، بعد أن قاده تهوره إلى امتهان ترويج المخدرات بين صفوف تلاميذ المؤسسة ذاتها، قبل أن يجري إيقافه. وروى عاملون وأساتذة بالمؤسسة المذكورة، في لقاء مع «الصباح»، أن التلميذ المشار إليه، الذي يقطن بدوار «أكيوض»، كانأكمل القراءة »
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