ملف عـــــــدالة
رواج كبير بطنجة
الاستهلاك لم يعد مقتصرا على المواد المخدرة التقليدية وتعداه إلى القوية والمشروبات المصنعة تعددت في السنوات الأخيرة شكاوى أولياء تلاميذ وتلميذات المؤسسات التعليمية بطنجة، حول المخاطر التي أضحت تحدق بأبنائهم نتيجة استفحال ظاهرة استهلاك المخدرات وترويجها بداخل المدارس ومحيطها، بما فيها الأساسي والإعدادي والثانوي، وأثارت جدلا واسعاأكمل القراءة »
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