حوادث
إمام مغربي ضمن خلية “مليلية”
متهم بقيادة 11 شخصا ضمن خلية إرهابية أفادت صحيفة “إلفارو ذي مليلية”(منارة مليلية)، في عددها الصادر الأربعاء الماضي، أنه جرى إيقاف إمام مغربي ضمن خلية مليلية الإرهابية، والتي تم تفكيك عناصرها الثلاثاء الماضي بالتعاون والتنسيق بين المكتب المركزي للأبحاث القضائية المغربي والاستعلامات العامة الإسبانية. وأضافت الصحيفة الإسبانية أنأكمل القراءة »
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