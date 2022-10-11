مجتمع
احتجاجات بسبب مشروع سكني بعين عودة
نظم ضحايا المشروع السكني لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة عين العودة بإقليم الصخيرات، أخيرا، وقفة احتجاجية بمكان المشروع، قرب سرية الدرك لعين العودة، للتنديد بما أسموه «استنزاف عقار الجمعية والخروقات والتلاعبات في مالية الجمعية». وكشفت مصادر مقربة من الضحايا، أن ملف المشروع السكني يعود لأزيد من 20أكمل القراءة »
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