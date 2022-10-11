حوادث
ذبح مروج “كوكايين” بسبب ألف درهم
الجاني سرق سكينين من محل للجزارة بسلا واستعملهما في ارتكاب جريمته اهتز حي الانبعاث بسلا على وقع فاجعة، مساء الجمعة الماضي، بعدما طعن بارون مخدرات خمسة أشخاص، وذبح زميله تاجر الكوكايين، من الوريد، ليلقي حتفه، قبل وصوله إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بسلا، كما نقل الخمسة الآخرونأكمل القراءة »
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