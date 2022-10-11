ملف عـــــــدالة
إدمان بـ “العلالي” بمكناس
الأمن حجز مخدرات بغرفة تلميذة مكلفة بقسم داخلية مؤسسة تعليمية أضحت ظاهرة تعاطي التلميذات والتلاميذ للمخدرات في المؤسسات التعليمية بمدينة مكناس، خاصة في (الإعدادي والثانوي) تقلق راحة كل الأطراف المرتبطة بالتنشئة والتربية والتعليم ،على رأسها السلطات المحلية والأمنية بالمدينة. واعتبر مراقبون للشأن المحلي، أن بائعي المخدرات وجدواأكمل القراءة »
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