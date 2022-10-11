حوادث
“شيرا” و”قرقوبي” في علب “ياغورت”
كشف تحقيق الدرك الملكي بالهراويين بالبيضاء، مع قريبة موقوف، حاولت تسليمه 11 كبسولة “شيرا” و20 قرصا مهلوسا، خبئت بطريقة احترافية في علب “ياغورت”، لحظة نقله إلى المحكمة الزجرية لتقديمه أمام النيابة العامة، أن الكبسولة الواحدة تباع داخل السجن بـ5000 درهم، رغم أن ثمنها لا يتجاوز 50 درهما.أكمل القراءة »
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