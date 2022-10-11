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المخدرات بمحيط المدارس… المصيدة
شبكات اخترقت الفضاء المقدس وجندت تلاميذ لاستقطاب زملائهم لم تعد المؤسسات التعليمية ذلك الفضاء الخاص بالتربية والتعليم، بعد أن تحول محيطها إلى مكان لتعليم أصول البلية واستهلاك مختلف أنواع المخدرات. ويظهر من خلال التجمعات المشبوهة لعدد من التلاميذ بجنبات المدارس رفقة أشخاص غرباء، كيف استطاعت عصابات المخدراتأكمل القراءة »
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