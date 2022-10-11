ملف عـــــــدالة
خطر بمحيط المدارس
تلاميذ ورطتهم شبكات وحولتهم إلى آلة للاستقطاب تبعث ظاهرة بيع وترويج المخدرات بالمؤسسات التعليمية وأمام أبوابها، إلى جانب تنامي ظاهرة التحرشات الجنسية، التخوف على مستقبل التلاميذ والتلميذات، إذ يلجأ مروجون إلى التغرير بالتلميذات، عبر تمكينهن من المال والهدايا والعطور الفاخرة والدفع بهن إلى تجريب استهلاك المخدرات فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا