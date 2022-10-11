ملف عـــــــدالة
مخدرات في أبواب مؤسسات تعليمية
دراسة أكدت انتشار إدمان التلاميذ أنواعا مختلفة من المؤثرات العقلية استشرت ظواهر مشينة في المؤسسات التعليمية ومحيطها بعد تحولها وجهة لغرباء يتحينون كل فرصة سانحة للتحرش بتلميذات والتغرير بهن ومراودتهن عن أنفسهن وترويج مختلف الممنوعات والمؤثرات العقلية، مستعملين في ذلك سيارات ودراجات نارية لترويجها والتنقل والتربص بعدأكمل القراءة »
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