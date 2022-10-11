مجتمع
هـذه أعـراض الأنفلونـزا
الطبيب حمضي أكد أهمية أخذ اللقاح خاصة للفئات الهشة وحذر من تناول المضادات الحيوية يصاب العديد من الأشخاص، في مثل هذه الفترة من السنة، بنزلات البرد والأنفلونزا، التي كانت في ما مضى، تمر مرور الكرام، قبل أن تصبح الإصابة بها اليوم مثار شكوك وخوف من أن يكونأكمل القراءة »
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