ربورتاج
“حراكة” قاصرون متشردون بسبتة
«الصباح» تروي معاناتهم بعد أن توقف حلم الهجرة بالمدينة المحتلة أعدادهم بالمئات خلال هذه الفترة، وخلال فترات أخرى تصل إلى الآلاف… أعمارهم تنطلق من سن السابعة، وقد تتجاوز أعمار بعضهم أحيانا الثلاثين عاما… إنهم شباب مغاربة يتحدرون من أقاليم ومدن عديدة، جمعهم هدف العبور إلى الضفة الأخرىأكمل القراءة »
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