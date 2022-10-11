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“الخديعة المالية” على “نتفليكس”
بثت “نتفليكس”، مسلسل “Eat the Rich: The GameStop Saga”، الذي يحيل القسم الأول من عنوانه إلى الشعار الذي رُفع زمن الثورة الفرنسية، “لنلتهم الأغنياء”. أما القسم الثاني، أي “Gamestop”، فهو اسم سلسلة محلات لبيع ألعاب الفيديو، اقتربت من الإفلاس، ثم ما لبثت أن تضاعف ثمن سهمها إلىأكمل القراءة »
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