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“الخديعة المالية” على “نتفليكس”

منذ 3 دقائق
NEW YORK, NEW YORK - FEBRUARY 25: A man talks by his phone in front of GameStop at 6th Avenue on February 25, 2021 in New York. GameStop Corp. doubled its shares and and jumped another 19 percent today and the betting are that GameStop shares would spike to $800 on Friday. (Photo by John Smith/VIEWpress via Getty Images)
بثت “نتفليكس”، مسلسل “Eat the Rich: The GameStop Saga”، الذي يحيل القسم الأول من عنوانه إلى الشعار الذي رُفع زمن الثورة الفرنسية، “لنلتهم الأغنياء”. أما القسم الثاني، أي “Gamestop”، فهو اسم سلسلة محلات لبيع ألعاب الفيديو، اقتربت من الإفلاس، ثم ما لبثت أن تضاعف ثمن سهمها إلىأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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