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بورصة استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها الجمعة الماضي، على وقع الانخفاض. وسجل مؤشرها الرئيسي “مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تراجعا بنسبة 0.21 في المائة، ليستقر عند 11.714.35 نقطة. كما خسر مؤشر “MSI 20”الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بنسبة 0.24 في المائةأكمل القراءة »
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