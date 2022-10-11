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منذ 5 دقائق
بورصة استهلت‭ ‬بورصة‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء‭ ‬تداولاتها‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي،‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬الانخفاض‭. ‬وسجل‭ ‬مؤشرها‭ ‬الرئيسي‭ “‬مازي‭”‬،‭ ‬الذي‭ ‬يشمل‭ ‬جميع‭ ‬المعاملات‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬الأسهم،‭ ‬تراجعا‭ ‬بنسبة‭ ‬0‭.‬21‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬ليستقر‭ ‬عند‭ ‬11‭.‬714‭.‬35‭ ‬نقطة‭. ‬كما‭ ‬خسر‭ ‬مؤشر‭  “‬MSI 20‭”‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬أداء‭ ‬20‭ ‬مقاولة‭ ‬مدرجة‭ ‬بالبورصة،‭ ‬بنسبة‭ ‬0‭.‬24‭ ‬في‭ ‬المائة‭أكمل القراءة »

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منذ 5 دقائق


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