أسواق
”ماذرسان” يفتح مصنعه بطنجة
افتتح الفاعل الدولي المتخصص في صناعة أجزاء السيارات “ماذرسان”، الأسبوع الماضي بطنجة، مصنعا بمنطقة صناعة معدات السيارات “أوتوموتيف سيتي”. وتتخصص هذه الوحدة الإنتاجية في صناعة المكونات الداخلية البلاستيكية للسيارات، من قبيل لوحات التحكم وأغلفة أبواب السيارات السياحية والنفعية الخفيفة، إذ يرتقب أن يتوجه إنتاج الوحدة بشكلأكمل القراءة »
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