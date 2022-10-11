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أسواق

‭”‬ماذرسان‭” ‬يفتح‭ ‬مصنعه‭ ‬بطنجة

منذ 10 دقائق
افتتح‭ ‬الفاعل‭ ‬الدولي‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬أجزاء‭ ‬السيارات‭ “‬ماذرسان‭”‬،‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭  ‬بطنجة،‭ ‬مصنعا‭ ‬بمنطقة‭ ‬صناعة‭ ‬معدات‭ ‬السيارات‭ “‬أوتوموتيف‭ ‬سيتي‭”. ‬ وتتخصص‭ ‬هذه‭ ‬الوحدة‭ ‬الإنتاجية‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬المكونات‭ ‬الداخلية‭ ‬البلاستيكية‭ ‬للسيارات،‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬لوحات‭ ‬التحكم‭ ‬وأغلفة‭ ‬أبواب‭ ‬السيارات‭ ‬السياحية‭ ‬والنفعية‭ ‬الخفيفة،‭ ‬إذ‭ ‬يرتقب‭ ‬أن‭ ‬يتوجه‭ ‬إنتاج‭ ‬الوحدة‭ ‬بشكل‭أكمل القراءة »

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منذ 10 دقائق


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