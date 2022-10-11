الرياضة
مسيرو خريبكة في قلب العاصفة
الجمهور فجر غضبه عليهم بعد السقوط أمام الفتح فجر جمهور أولمبيك خريبكة غضبه على مسيري الفريق بعد الهزيمة امام الفتح الرياضي (3-2)، أول أمس (الأحد)، بملعب الفوسفاط ضمن الدورة الخامسة. ونعت الجمهور المسيرين بأقبح النعوت، وبكلمات نابية، كان للرئيس عبد الكريم فاسيني نصيب كبير منها، إذ حملهأكمل القراءة »
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