fbpx
الرياضة

مسيرو خريبكة في قلب العاصفة

منذ 6 دقائق
الجمهور فجر غضبه عليهم بعد السقوط أمام الفتح فجر جمهور أولمبيك خريبكة غضبه على مسيري الفريق بعد الهزيمة امام الفتح الرياضي (3-2)، أول أمس (الأحد)، بملعب الفوسفاط ضمن الدورة الخامسة. ونعت الجمهور المسيرين بأقبح النعوت، وبكلمات نابية، كان للرئيس عبد الكريم فاسيني نصيب كبير منها، إذ حملهأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 6 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى